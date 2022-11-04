Как "реанимировать" черствый хлеб: полезный лайфхак от британского шеф-повара (видео)

Это очень простой способ, и он действительно работает

"Твердый, как камень, хлеб станет мягким и свежим, как маргаритка", говорит известный британский шеф-повар Тристан Уэлч.

В своем блоге в Инстаграме кулинар объясняет своим подписчикам, как "оживить" черствый хлеб. Речь не идет о плесневелом изделии.

Что нужно сделать, чтобы размягчить черствый хлеб

Уэлч советует сначала намочить хлеб, например, под краном. Важно, чтобы черствый хлеб хорошо пропитался водой. Когда продукт станет очень влажным, помещаем его в нагретую до 200 градусов духовку, примерно на пять минут. Затем достаем хлеб из духовки и даем несколько минут остыть. Далее нарезаем его и подаем к столу.

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