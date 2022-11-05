Жир с ручек плиты исчезнет всего за пять минут: проверенный бабушкин способ

Средство справиться даже с застывшим жиром.

Как ни крути, а кухня — это самое грязное место в доме, где уборка проводится чаще всего. Какой бы аккуратной не была хозяйка, брызги жира все равно разлетаются на кухонные поверхности, да и иногда вытереть руки, прежде чем открыть духовку, чтобы проверить готовность блюда, не всегда есть время. Поэтому и получается "дополнительная" работа, ведь как-то нужно эту ручку потом отмыть.

Отличным помощником в такой работе является проверенный временем бабушкин лайфхак, сообщает портал "Вкусно+". Отмечает, что благодаря этому способу, ручки плиты, покрытые даже застывшим жиром, будут блестеть как новые.

Как отмыть жирные ручки плиты

Чтобы привести в порядок свою плиту, вам понадобится сода и перекись водорода. Как это работает:

Две ложки соды смешайте с ложкой перекиси, чтобы в итоге получилась смесь, которая по консистенции напоминает сметану или кашу.

Нанесите раствор на ручки густым слоем и оставьте на пять-десять минут.

Потом возьмите старую ненужную зубную щетку и пройдитесь ею по всем проблемным местам.

В конце протрите поверхность губкой или тряпочкой, чтобы удалить остатки раствора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что огромное количество микробов накапливается на кухонных ручках. Поддержать гигиену можно даже без агрессивных химических отбеливателей или дезинфекторов.