Не спешите выбрасывать: как намертво склеить лопнувшую подошву обуви содой

Не спешите выбрасывать обувь или нести к сапожнику

Осень — очень коварная пора. Как только "порадуют" дожди — на улице слякоть, лужи и другие малоприятные атрибуты этого времени года. По своему страдает от этого обувь: она пачкается, а если подошва еще и лопнет, хождение по воде обеспечено.

В последнем случае обувь можно спасти, но только меры нужно принимать срочно. Для этого совсем необязательно торопиться в обувную мастерскую, пишет cpykami. Справиться с таким дефектом можно самостоятельно.

Как склеить лопнувшую подошву обуви содой

Обувь должна быть полностью сухая. Протираем место склеивания жидкостью для снятия лака. Затем посыпаем соду под лопнувшую подошву, добавляем супер-клей, крепко прижимаем. Делаем то же самое на стыке лопнувшей подошвы.

Такую обувь вы поносите еще несколько месяцев, однако все же остерегайтесь дождя.

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