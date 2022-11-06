От желтой полоски в унитазе не останется и следа, если применить один пищевой продукт
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Не нужно тратиться на химические средства для уборки
Чтобы унитаз был идеально чистым, достаточно лишь регулярно его чистить, не допуская появления потеков ржавчины и известкового налета. Чтобы не покупать различную дорогую "химию", опытные хозяйки используют народные способы очищения унитаза, например, с обычной солью или шипучим аспирином — они более экологичны.
Также есть еще один способ, который поможет убираться реже, при этом сохранять унитаз в чистом виде как можно дольше. В этом нам поможет столовый 9%-ный уксус, пишет belnovosti.
Как убрать желтые потеки в унитазе
Смачиваем в уксусе салфетки или бумажное полотенце. Приклеиваем их на загрязненные места. Оставляем на несколько часов, а лучше на ночь. Далее моем унитаз. Вместо моющего средства можно использовать пищевую соду, разведя ее водой до консистенции густой сметаны.
Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от налета в унитазе. Все, что понадобится, гарантировано уже есть у вас дома.