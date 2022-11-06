От желтой полоски в унитазе не останется и следа, если применить один пищевой продукт

Не нужно тратиться на химические средства для уборки

Чтобы унитаз был идеально чистым, достаточно лишь регулярно его чистить, не допуская появления потеков ржавчины и известкового налета. Чтобы не покупать различную дорогую "химию", опытные хозяйки используют народные способы очищения унитаза, например, с обычной солью или шипучим аспирином — они более экологичны.

Также есть еще один способ, который поможет убираться реже, при этом сохранять унитаз в чистом виде как можно дольше. В этом нам поможет столовый 9%-ный уксус, пишет belnovosti.

Как убрать желтые потеки в унитазе

Смачиваем в уксусе салфетки или бумажное полотенце. Приклеиваем их на загрязненные места. Оставляем на несколько часов, а лучше на ночь. Далее моем унитаз. Вместо моющего средства можно использовать пищевую соду, разведя ее водой до консистенции густой сметаны.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от налета в унитазе. Все, что понадобится, гарантировано уже есть у вас дома.