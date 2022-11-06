Скорлупа будет "отлетать" за секунду: что нужно сделать с яйцами, чтобы они легко чистились

Всего одна маленькая деталь — и вам больше не прийдется мучиться со скорлупой

Многие домохозяйки во время варки яиц добавляют в воду соль или соду ведь таким образом якобы скорлупа не будет прилипать во время чистки. Однако такой "лайфхак" на самом деле совсем не работает — рассказываем почему, и как все же сделать так, чтобы легко очистить яйца от скорлупы.

Как сообщает портал "Вкусно+", сода и соль лишь делают хуже, поскольку время загустения белка только увеличивается, после чего отделить скорлупу без лишних фрагментов не получится. А в случае использования соды еще и присутствует риск получить неприятный привкус яиц. Что же делать?

Что нужно сделать, чтобы яйца легко чистились

Наиболее правильным выходом из положения будет использование холодной воды с ледяными кубиками. Резкий перепад температур после варки создаст воздушный "барьер" между "защитным" слоем яйца и его "начинкой".

Однако стоит добавить, что никакой лед не поможет, если вы взяли ля готовки слишком свежие яйца или из-под молодой курицы. Зато в остальных случаях действует безотказно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно нарезать яйца, чтобы желтки не крошились. Этот лайфхак также эффективен и при нарезании вареного картофеля.