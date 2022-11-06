Как постирать шторы, не снимая их с карниза: метод удивляет своей простотой

Максимально простой метод, который облегчит вам уборку.

Наверняка каждая хозяйка согласится, что стирка штор — это одно из самых тяжелых и самых нелюбимых работ по дому, которую все пытаются как можно дольше избежать. Однако на шторах оседает много пыли, от чего их внешний вид портится, да и в любом случае со временем их таки нужно постирать.

Оказывается, есть очень простой, но эффективный способ стирки штор, при котором они так же и остаются висеть на карнизе, сообщает портал "Вкусно+". Подробнее о методе — читайте далее.

Как постирать шторы, не снимая их

Первое, что нужно сделать — это тщательно пропылесосить шторы с обеих сторон, чтобы ушла вся пыль, которая липнет к ткани.

После приготовьте мыльный раствор — справится обычное хозяйственное мыло, натертое на терке и разведенное в воде. Обычной губкой потрите места загрязнений.

Затем пену и мыльные разводы удалите салфеткой из микрофибры, и оставьте шторы высыхать естественным путем. Если у вас есть парогенератор, то можно воспользоваться им для сушки.

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