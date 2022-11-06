Окна будут сухими: три недорогих решения, которые удаляют конденсат

Помогут справиться с влагой на подоконнике подручные средства и не только

Конденсат может покрывать окна на протяжении всего холодного времени года, поскольку низкие температуры контрастируют с теплом внутри дома. Решить сезонную проблему можно с помощью комнатных растений, которые "мешают" плесени, так и используя недорогие подручные ингредиенты.

С лишней влагой на подоконниках нужно бороться оперативно, иначе есть риск возникновения плесени. Есть как минимум три незамысловатых способа избавиться от воды в таких местах. О лайфхаках по борьбе с конденсатом на окнах пишет издание Express.

Наполнитель для кошачьего лотка

Очень необычный, но действенный метод справиться с конденсатом на окнах. Просто наполните носок наполнителем для кошачьего туалета и оставьте на подоконнике. Гранулы для кошачьих туалетов предназначены для поглощения экскрементов домашних животных, поэтому они также поглощают влагу из воздуха. Периодически опустошайте и снова наполняйте ткань. Носки желательно менять ежемесячно, так как они становятся влажными и могут неприятно пахнуть.

Соль

Пару ложек соли в любой емкости поместите на подоконник и уже на следующий день заметите, что капли воды перестали скапливаться на стекле и раме. Соль — абсорбирующий натуральный продукт, помогающий бороться с влажностью в доме, это самый простой способ сделать самодельный осушитель воздуха. Если соль почернела или стала влажной, значит, она достигла максимального уровня насыщения и ее следует заменить.

Осушитель

Одноразовые осушители действительно хороши. Вещества, которые поглощают влагу, сработают наверняка. Просто поставьте средство в углу подоконника. Купить осушитель можно в магазине или онлайн. Обычно он представляет собой пластиковый контейнер, в котором содержится кристаллический осушитель или абсорбирующий химикат.

Если из-за конденсата на окнах в доме завелась плесень, то нужно действовать незамедлительно. Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро избавиться от черного грибка на окнах.