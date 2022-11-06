Справится со стойкими пятнами и не только: как использовать крем для бритья в уборке

Косметическое средство обладает свойствами, благодаря которым пригодится в хозяйстве

Многие подручные средства отлично годятся для использования в быту. Та же пищевая сода – дешевое и эффективное средство, которое может справиться даже с засором в раковине. Косметические продукты тоже иногда применяют при чистке, к примеру, пену для бритья – этот неожиданный продукт имеет больше возможностей для уборки жилища, чем можно ожидать.

Крем или пена для бритья – одно из средств, которое можно смело задействовать не по прямому назначению. Три гениальных способа использования пены для бритья в хозяйстве рассказало издание Express. Лайфхаки очень просты, но работают на 100%.

Как использовать пену для бритья в быту

Во-первых, это уборка туалета. Используйте крем для очистки и удаления туалетного запаха. Он также продезинфицирует туалетную щетку. Что нужно делать: распылите пену для бритья на ёршик для унитаза и ототрите весь унитаз и U-образный изгиб.

Ванна также может быть очищена этим продуктом. Просто намыльте ванну средством, прежде чем отполировать. Пена придаст блеск.

В-третьих, пену для бритья можно использовать для удаления пятен с ковров. Как работает лайфхак: распылите средство на пятна на ковре и оставьте на 20 минут — пятно исчезнет.

Пена для бритья — удивительно хорошее чистящее средство благодаря сочетанию мыла, увлажняющих и других ингредиентов.

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