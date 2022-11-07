Что нанести на обои, чтобы они удалялись легко и большими кусками: всего одна хитрость

Рецепт смеси, которая готовиться с простых и недорогих компонентов

Когда возникает желание обновить интерьер, многим приходится переклеивать обои. Купить новые и поклеить их самостоятельно еще можно, а вот удаление старого бумажного отделочного материала бывает не под силу даже бывалым ремонтникам.

В этом случае старые обои отрываются лишь маленькими кусочками, а на стене остаются огромные белые следы, убрать которые очень сложно. Чтобы их легко и быстро снять, придется осуществить предварительную обработку, пишет belnovosti.

Как легко снять старые обои со стены

Сначала готовим смесь из уксуса, кондиционера для белья и чистой жидкости высокой температуры. Тщательно перемешиваем компоненты в глубокой ёмкости и наносим на старые обои. Спустя четверть часа беремся за удаление бумаги. Все очень просто!

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