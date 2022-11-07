Как легко отмыть жир со сковородки: простой метод, не требующий больших усилий

Воды и моющего средства для мытья посуды можно взять минимально

Хозяйки, которые зачастую готовят блюда с большим количеством масла, знают, что этот жирный ингредиент способен превратить процесс мытья сковородки в настоящий кошмар. На это уходит много времени, особенно моющего средства.

Опытные кулинары знают, как мыть сковороду так, чтобы избежать этого, пишет belnovosti. Этот метод предусматривает минимальное количество воды и моющего средства для мытья посуды.

Как отмыть жирную сковороду

Остатки масла выливаем в банку, а потом просто выбрасываем в мусорное ведро. Или можно взять пакет, затем завязать и выбросить его. Далее остатки масла со сковороды до сухости вытираем при помощи бумажных полотенец или салфеток. После этого отмыть сковороду будет очень легко.

Ранее "Телеграф" писал, как отмыть от жира стеклянную крышку сковороды или кастрюли.