Плесень будет возвращаться: два подручных средства, которые не действуют против грибка

Некоторые натуральные компоненты очень слабы против плесени

Плесень может появиться в помещении по нескольким причинам, особенно в холодные месяцы года. Часто грибок разрастается из-за конденсата на окнах, с которым можно легко справиться с помощью одного метода. Если вы не используете агрессивную химию в уборке, то нужно знать о двух способах натуральной очистки, которых следует избегать при борьбе с плесенью.

Как пишет издание Express, при уборке нужно остерегаться не только сильных химикатов. Некоторые натуральные ингредиенты также могут принести больше вреда, чем пользы, когда дело доходит до борьбы со спорами грибка. Так, уксус и вода в некоторых случаях являются двумя самыми неэффективными средствами.

Уксус — отличный природный очиститель, поскольку обладает биоцидными свойствами и может убивать определенные виды плесени. Однако уксус также может повредить пористые материалы. Поэтому лучше присмотреться к такому лайфхаку: очищать с помощью уксуса лишь такие поверхности в доме, как плитка в ванной и кухне. Но это действительно не лучший вариант для других комнат. Вещество может разъедать дерево, металл, мрамор, обои и стены.

Теплая мыльная вода эффективна для многих видов домашних уборок, но удаление плесени к ним не относится. У некоторых людей может возникнуть соблазн попытаться убрать грибок максимально экологичным способом — с помощью небольшого количества теплой воды. И хотя вы можете избавиться от большей части видимой плесени, протерев теплой водой, все споры удалить не удастся. Более того, влага способствует росту плесени. Вода просто удалит видимую плесень, фактически не убивая ее. Даже если вы добавите мыло в воду, этого недостаточно. Вы обнаружите, что плесень будет возвращаться.

Как правило, лучше всего использовать иной лайфхак: для натуральной очистки подойдет кислотность очищающих ингредиентов, таких как лимонный сок — он удалит даже глубоко укоренившиеся споры.

Как избавиться от плесени в доме без химикатов

Для пористых поверхностей, которые нельзя очистить уксусом, лучшим вариантом будет пищевая сода. Лайфхак очень прост:

Добавьте четверть чайной ложки пищевой соды в две чашки воды и перелейте в пульверизатор. Распылите на споры плесени и протрите участок щеткой. Смойте водой, повторите процедуру и дайте поверхности полностью высохнуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неплохо противодействуют плесени и конденсату в доме некоторые комнатные растения.