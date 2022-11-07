Что нужно добавить в молоко, чтобы продлить срок его годности: действенный лайфхак

Молоко будет оставаться свежим дольше, если кое-что сделать сразу после открытия упаковки

Простые правила хранения продуктов помогают продолжить их срок годности. И если реанимировать черствый хлеб поможет один необычный трюк, то испортившееся молоко годится только для выпечки. Так что важно соблюдать некоторые нюансы при хранении этого продукта.

О лайфхаках, которые продлят период хранения молока, пишет издание Express. Всего несколько незамысловатых рекомендаций помогут сохранить этот продукт свежим до 10 дней. И даже немного дольше, если используете один дешевый продукт-помощник.

В зависимости от типа молока, которое вы используете, после открытия оно может храниться от четырех до десяти дней, если хранить его в холодильнике. Тем не менее, вы можете немного увеличить этот срок с помощью этого лайфхака. Его суть заключается в том, чтобы в молоко после открытия добавить соль. Что нужно делать:

Добавьте щепотку соли в коробку сразу после открытия. Соль является консервантом и препятствует росту бактерий. Обязательно хорошенько встряхните коробку и поместите продукт в холодильник как можно скорее.

Для достижения наилучших результатов храните молоко в самой прохладной части холодильника. Так что дверца – не вариант, это самая теплая часть холодильника, поскольку находится дальше всего от системы охлаждения. Вместо этого держите молоко в задней части средних или верхних полок для максимального охлаждения и продления срока хранения.

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