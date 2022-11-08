Зачем замораживать средство для мытья посуды в формочках: полезная хитрость

Этот трюк поражает своей простотой и экономией

Почему и зачем опытные хозяйки кладут в морозилку не только покупное, но и самодельное средство для мытья посуды? Ответ прост: для экономии!

О полезном лайфхаке рассказали в блоге simple & fast на YouTube. В ролике рассказали, как сделать своими руками самопенящаяся губку. В этом случае моющего средства для мытья посуды хватит на более долгий срок. Вы сможете реально сэкономить, и к тому же будет очень удобно мыть посуду.

Заморозьте средство для мытья посуды в формочках

Разливаем жидкость для мытья посуды в форму для льда (лучше взять силиконовою). Закрываем плёнкой, отправляем в морозилку на 2 часа. В губке проделываем отверстие ножом, но не прорезаем до конца. Достаем формочку, вынимаем один кубик средства для мытья посуды, помещаем внутрь губки поглубже, и готово!

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