Почему не стоит замачивать пуховик перед стиркой: рискуете остаться без куртки

Чтобы не испортить свою верхнюю одежду — обязательно воспользуйтесь этими советами.

На улице становится все холоднее и холоднее, а это значит, что пора доставать из шкафов теплые куртки и пуховики. И конечно же приводить их в порядок. Поскольку погода сейчас не особо радует солнышком, надеяться на то, что пуховик быстро высохнет на балконе — не стоит, поэтому есть варианты, как привести куртку в порядок без стирки. Однако если вам все же нужно постирать пуховик — обратите внимание на эти советы.

Что можно и нельзя делать с пухом перед и во время стирки, рассказывает портал prostoway. При этом обязательно изучите, что написано на бирке вашей куртки, чтобы сразу избежать неприятностей.

Как правильно стирать пуховик

Во-первых, не стоит замачивать куртку перед стиркой, ведь чрезмерная влага только испортит вашу верхнюю одежду. Из-за того, что мокрый пуховик будет долго сохнуть, может:

испортиться или даже начать гнить пух;

появится неприятный запах, обусловленный появлением плесени;

испортиться наполнитель.

Во-вторых, перед стиркой нужно вывести сложные пятна. Для этого подойдет пятновыводитель, однако также не забудьте обратить внимание, что написано на бирке.

Третье — обязательно застегните все кнопки и застежки-молнии перед стиркой. Это нужно, чтобы они не повредились. Также стоит застегнуть и все пуговицы, если они есть.

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать с пуховиком во время стирки, чтобы не испортить вещь.