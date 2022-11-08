Где нельзя хранить картофель: из-за этого он прорастает быстрее

Картофель будет дольше оставаться свежим, если его правильно хранить

Овощи и фрукты имеют свой срок годности, но его можно продлить, если хранить продукты правильно. Более того, важно учитывать, какие овощи вы кладете рядом друг с другом. Потому как картофель, к примеру, может начать портиться рядом с одним из распространенных продуктов.

Как пишет издание Express, хранение картофеля с определенными продуктами может привести к тому, что он очень быстро испортится. Но есть один нехитрый лайфхак, который поможет предотвратить слишком быстрое прорастание корнеплода.

Суть лайфхака по хранению картофеля заключается в двух простых правилах.

Во-первых, нельзя хранить картофель рядом с другим основным продуктом на кухне, а именно – луком , поскольку он может сократить срок годности картофеля. Если овощи будут лежать рядом, то картофель начнет прорастать быстрее.

, поскольку он может сократить срок годности картофеля. Если овощи будут лежать рядом, то картофель начнет прорастать быстрее. Во-вторых, чтобы картофель оставался свежим как можно дольше, храните его с землей. Мойте плоды только перед тем, как они вам понадобятся. Почва — такая себе защита. Так что такие овощи, как корнеплоды и картофель, нужно мыть только непосредственно перед тем, как собираетесь их готовить.

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