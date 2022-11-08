Поглощает влагу и убивает плесень: лайфхак с двумя натуральными средствами (видео)

Плюс этого метода еще и в том, что он приятно пахнет, в отличие от агрессивной химии против грибка

В осенне-зимний сезон в доме может накапливаться конденсат, который чреват распространением плесени. Отложения грибка могут образоваться в самых разных местах и комнатах. Поэтому лучше предотвратить эту проблему.

Как пишет издание Express, плесень может производить аллергены, раздражители, а иногда и токсичные вещества, потенциально опасные при вдыхании. Но один простой лайфхак предотвратит образование грибка. Все, что вам понадобится, это брусок мела и масло гвоздики.

Так, австралийский блогер TikTok Анита Биргес поделилась простым способом предотвращения плесени, особенно в спальне. В спальне может быть влажно, так как влага накапливается во время сна, или же из-за некачественных стен и окон без нужной изоляции. Грибок может начать образовываться не только на стенах спальни, но и в шкафах или даже в ящиках комода.

Маленький лайфхак для защиты от плесени отлично поглощает лишнюю влагу. Более того, этот трюк весьма прост. Что нужно делать:

Нанесите 2-3 капли гвоздичного масла на брусок мела.

Отправьте мел в месте, где потенциально может образоваться плесень, к примеру, в ящике комода.

Как видите, мел пригодится не только для рисования с детьми. Этот абсорбирующий материал также отлично подходит для впитывания избыточной влаги в воздухе. Тогда как гвоздичное масло предотвращает повторное появление плесени, поскольку обладает противогрибковыми свойствами.

И если масло гвоздики отлично удаляет споры грибка, то некоторые натуральные ингредиенты не действуют против плесени, хотя мы часто используем их в уборке.