Как отмыть духовку от жира и пятен: проблему вмиг решит всего одно средство

Обязательно работайте в перчатках, чтобы не повредить кожу на руках.

Уборка на кухне — это всегда борьба с грязью и жиром. Желательно, конечно, мыть посуду, плиту и духовку сразу после того, как вы что-то приготовили, ведь "свежий" жир легче отмыть, однако бывают разные ситуации. Чтобы вам было намного легче и проще, мы расскажем вам об элементарном способе, который поможет избавиться от жира и грязи в духовом шкафу. Отметим, что вам понадобится всего одно средство.

Не скупайте в магазине бытовой химии различные моющие, особенно дорогие, в надежде, что это поможет вам избавиться от жира и грязи в духовке, если можно купить таблетку для посудомоечной машины и проблема будет вмиг решена, сообщает портал "Вкусно+".

Как отмыть духовку от жира и грязи

Духовку разогрейте до ста градусов, положите в заранее подготовленную форму таблетку и залейте ее горячей водой до середины.

Поставьте посуду в духовку на самый нижний уровень и оставьте там на два часа. Благодаря высокой температуре вещества средства осядут на стенках шкафа, а пар размягчит нагар и лишний жир.

Спустя указанное время, таблетку нужно достать и дать духовке немного остыть, а затем промыть шкаф влажной губкой.

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