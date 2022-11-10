Как с помощью лаврового листа избавиться от неприятного запаха из обуви: народный рецепт
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С помощью этой уловки обувь перестанет неприятно пахнуть
Неприятный запах не нравится никому. Особенно, если такое "амбре" доходит к вашему носу из обуви. Избавиться от неприятного запаха из любимой пары можно не только специальными магазинными средствами, но и с помощью народных и бюджетных рецептов.
Одним из таких поделился американский блогер и специалист по лайфхакам Smart Fox. Оказалось, что это эффективное копеечное средство от неприятного запаха из обуви. Понадобиться только лавровый лист и больше ничего!
Как убрать неприятный запах из обуви
Кладем несколько сухих листьев внутрь обуви и оставляем так на всю ночь. Повторять такую процедуру достаточно 1 раз в неделю. Также можно оставлять лавровый лист внутри обуви и во время носки.
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