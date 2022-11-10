Таропрогноз на 11 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Пятница обещает быть на удивление хорошей

В пятницу, 11 ноября, многих ждут позитивные перемены на личном фронте и в финансовом плане.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в прогнозе на этот день. Чтобы узнать, что судьба уготовила именно Вам, выберите одну из трех карт:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Двойка кубков, Десятка пентаклей и Императрица

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Двойка кубков

Поздравляем, ведь второе название этой карты "Владыка любви", и она обещает, что в пятницу у Вас может случиться что-то хорошее на личном фронте, и отношения с кем-то могут выйти на следующий уровень. Возможно, Вам предстоит какой-то выбор или испытание, однако это пойдет Вам на пользу. Также не упустите возможность провести время с близкими и не игнорируйте их советов.

Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью в эту пятницу.

Императрица

Эта карта говорит, что замысел или предприятие, который Вас очень волнует, будет расти и развиваться, с помощью любви и нежности Вы успешно будете править балом. В пятницу Вы можете любить и быть любимы, наслаждаться радостями близости.

Напомним, ранее "Телеграф" делал прогноз, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро до конца месяца.