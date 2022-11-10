Кофейные чашки будут идеально чистыми: двухминутный лайфхак (видео)

Обычные подручные средства помогут решить проблему загрязненных чашек

Иногда мытье посуды требует дополнительных усилий. К примеру, если вам нужно отмыть от жира сковороду или очистить чашки от следов кофейных и чайных напитков. Можно не тратиться на дорогостоящие химические средства, а справиться с помощью максимально натуральных продуктов.

Как пишет издание Express, есть несколько простых способов очистить чашки от кофе и чая. В том числе выручит один двухминутный лайфхак по мытью кофейных чашек. Посуда обретет блеск и будет идеально чистой не только снаружи, а и внутри.

Как очистить кружку с пятнами с помощью пищевой соды

Простым лайфхаком поделилась в TikTok пользовательница momlikeaboss_. Чистка, которая показана в видео, занимает всего несколько минут и не использует агрессивных чистящих химикатов. Все, что вам нужно, это немного пищевой соды и горячей воды. Добавьте воду, чтобы получилась паста, а затем используйте соду. Буквально две минуты чистки – и чашка будет, словно новая. Пищевая сода действует как легкий абразив, удаляя стойкие пятна, не оставляя резких царапин. Также это вещество растворяет органические соединения, такие как грязь и жир.

Как отмыть кружки с пятнами с помощью уксуса

Сода — не единственный натуральный ингредиент из кухонного шкафа, который может помочь в борьбе с кофейными пятнами в кружках. Можно использовать уксус. Как действует лайфхак:

Наполните чашку наполовину кипящей или очень горячей водой из чайника. Затем долейте в кружку уксус. Дайте смеси немного впитаться, это может занять больше времени для сильно загрязненных кружек. Вылейте воду с уксусом в раковину и потрите кружку губкой. Ополосните кружку свежей чистой водой, посуда будет сверкать от чистоты.

Как очистить чашки от пятен солью и льдом

Если у вас нет под рукой пищевой соды или уксуса, то соль и лед также могут помочь. Что следует делать:

На дно кружки насыпьте немного соли, а сверху бросьте несколько кусочков колотого льда.

Накройте чашку несколькими слоями полиэтиленовой пленки и встряхните. Крупная соль удаляет пятна от кофе без каких-либо химикатов.

Промойте чистой водой, и ваша кружка обретет прежний вид.

Ранее "Телеграф" делился простым, но действенным лайфхаком по очистке духовки от жира и пятен.