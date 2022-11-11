Полезен не только в готовке: зачем добавлять лавровый лист в машинку во время стирки

Забытая хитрость, которая поможет сэкономить на дорогих кондиционерах для белья

Очень часто чтобы добиться идеальной чистоты белья, да еще и чтобы оно не потеряло свой цвет во время стирки и приятно пахло, домохозяйки скупают различные кондиционеры, порошки или гели, забывая о простейших хитростях, которыми пользовались еще наши бабушки. К примеру, вернуть мягкость махровым полотенцам поможет сода и соль, а чтобы освежить вещи, сделать их более мягкими — нужно воспользоваться лавровым листом.

Оказывается, эта специя является отличной альтернативой современным кондиционерам, сообщает Ukr.Media. Постирав вещи с лавровым листом — ваше белье будет пахнуть не хуже, чем с применением любого синтетического кондиционера. Также отмечается, что специя помогает восстановить цвет и защищает белье от выцветания.

Как использовать лавровый лист во время стирки

Самый простой способ — положить лист в барабан стиральной машины, но чтобы он не раскрошился на ваши вещи, лучше упаковать его тканевый мешочек.

Также лавровый лист можно использовать во время замачивания белья. Более того, таким образом можно добиться даже большего эффекта. Что нужно сделать:

Приготовьте отвар из лаврового листа: 10-15 листьев должны прокипеть в литре воды 3 минуты. Дайте раствору настояться 20-30 минут и остыть. Настой процедите и вылейте в таз с водой. Замочите белье на несколько часов, а затем постирайте удобным для вас способом.

Отметим, что такой способ походи только для цветных тканей. Для стирки светлых вещей лавровый листок лучше не использовать. Гораздо полезней будет добавить во время стирки две столовые ложки соли.

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