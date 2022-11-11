Ноль разводов: как убрать налет с крана и лейки с помощью одного спасительного средства

На помощь придет обычная зубная паста

Сантехника в ванной обладает таким негативным свойством, как накопления на своей поверхности белого налета. Ранее мы рассказывали, как с помощью картошки отчистить от известнякового налета душевую кабинку, а теперь поговорим об удалении отложений на кране и лейке душа.

Конечно, можно использовать чистящие средства, но так же применить нестандартное для этой уборки средство, а именно обычную зубную пасту. Об этом пишет belnovosti.

Как отчистить налет с крана и лейки для душа

Готовим губку, выдавливаем на нее немного зубной пасты. Далее проходимся мягким изделием по загрязненной поверхности. После очищающей процедуры убираем остатки пасты с помощью чистого куска мягкой ткани, а потом промываем кран или лейку чистой водой.

Зубная паста как и убирает налет, так и "заставляет" поверхности заблестеть. Отсутствие разводов гарантировано!

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