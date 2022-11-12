Поставьте в холодильник на ночь блюдце с водкой, и вы будете приятно удивлены: полезный лайфхак

Стоит отметить, что использовать можно любой алкоголь, который есть в доме

Вывести неприятный запах из холодильника — задача не из самых простых. Вонь "волшебным" образом так хорошо цепляется за полки и стенки кухонного гаджета, что убрать ее обычными моющими средствами не всегда получается. Однако выход таки есть, и при чем достаточно простой.

Без труда и лишних затрат энергии избавиться от любого амбре в холодильнике вам поможет — водка, а если быть точнее, то в принципе любой алкоголь, пишет Ukr.Media. Как это работает — читайте далее.

Чем убрать неприятный запах в холодильнике — лайфхак с водкой

Наполните небольшое блюдце водкой, или любым другим спиртным напитком, который есть под рукой, и оставьте его на полке холодильника на ночь. За это время алкоголь поглотит все неприятные запахи. Отметим, что желательно не лазить в холодильник, пока в нем "работает" спиртной напиток.

Если вдруг с вашим холодильником алкоголь не справился, можно воспользоваться еще одним лайфхаком. Разложите на полках несколько корочек черного хлеба. Они также имеют свойство поглощать все неприятные ароматы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко убрать неприятный запах в микроволновке с помощью обычной соли.