Утюг больше не нужен: как быстро разгладить гору вещей занятым хозяйкам

Вам больше не придется гладить гору вещей

Идеально выглаженная одежда – неотъемлемая составляющая ухоженного внешнего вида. Поэтому такой помощник как утюг является надежным другом многих хозяек. Но что делать, если он, например, сломался, а перед глазами — гора вещей, требующая быстрой глажки?

Предлагаем сделать своими руками средство для разглаживания складок на вещах. Оно безопасно для одежды и избавляет от необходимости гладить утюгом, пишет cpykami.

Как быстро погладить вещи

В 400 мл воды растворите 1 ст. л. столового уксуса (9%) и 1 ч. л. любого кондиционера (бальзама) для волос. Размешайте до полного растворения всех компонентов. Перелейте в бутылочку с пульверизатором. Распылите средство на вещь. Затем пальцами немного растяните ткань. Дайте полностью высохнуть.

То же самое можно проделать и с постельным бельем: просто расстелите его на кровать, разбрызгайте средство и слегка растяните руками.

Ранее "Телеграф" писал, как почистить утюг от черного нагара всего за секунды.