Как мыть ламинат, чтобы не было разводов: всего одно средство "заставит" пол блестеть
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После него полы блестят, будто бы новенькие
Ламинат в украинцев является наиболее популярным покрытием. Однако не все знают, как правильно мыть такой пол.
Есть специальные средства предназначенные для мытья полов из ламината. Однако можно и сэкономить, использовав одно недорогое средство, такое как глицерин, пишет belnovosti.
Как мыть пол из ламината, чтобы блестел
Набираем ведро теплой воды, капаем в него немного шампуня и около 0,5-1 чайной ложки жидкого глицерина. После него полы не будут ни скользить, ни прилипать. Также применение глицерина исключает возможность появления разводов на ламинатном покрытии.
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