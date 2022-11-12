Как мыть ламинат, чтобы не было разводов: всего одно средство "заставит" пол блестеть

После него полы блестят, будто бы новенькие

Ламинат в украинцев является наиболее популярным покрытием. Однако не все знают, как правильно мыть такой пол.

Есть специальные средства предназначенные для мытья полов из ламината. Однако можно и сэкономить, использовав одно недорогое средство, такое как глицерин, пишет belnovosti.

Как мыть пол из ламината, чтобы блестел

Набираем ведро теплой воды, капаем в него немного шампуня и около 0,5-1 чайной ложки жидкого глицерина. После него полы не будут ни скользить, ни прилипать. Также применение глицерина исключает возможность появления разводов на ламинатном покрытии.

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