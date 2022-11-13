Покруче "Доместоса": сделайте чистящее средство своими руками, не потратив на него и копейки

Универсальная домашняя смесь подходит для ванны, сантехники и даже пола

В домашней уборке без помощников не обойтись. И если некоторые тратят финансовые средства на покупку магазинной "химии", опытные хозяйки делают моющие средства своими руками из простых и доступных компонентов, которые найдутся на каждой кухне.

Замените "полезную химию", приготовив смесь из апельсиновой кожуры и столовым уксусом 9%. Эффект от самодельного чистящего средства будет не хуже, чем от разрекламированной бытовой химии, пишет Ukr.Media.

Как приготовить чистящее средство своими руками

Заполните апельсиновыми корками стеклянную банку, не сильно утрамбовывая их. Залейте уксусом, чтобы он полностью покрывал остатки. Закройте банку крышкой и оставьте настаиваться 14 дней. После этого выловите из банки кожуру от апельсина и начинайте уборку. Для защиты рук наденьте перчатки.

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