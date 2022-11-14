Как сварить макароны без кастрюли: в этой посуде вода закипает даже быстрее

Макароны сварятся быстрее и не слипнутся

Макаронные изделия являются универсальным гарниром ко многим блюдам. Для их приготовления большинство использует кастрюлю, но изобретательные хозяйки нашли другой способ варки этого гарнира.

Вместо того чтобы использовать кастрюлю, ее рекомендуется заменить обычной сковородой. Об этом пишет belnovosti.

Зачем варить макароны в сковороде

Главное преимущество варки макаронных изделий в сковороде заключается в скорости приготовления этого блюда. Так как площадь этой посуды больше, чем кастрюли, а воды в нее помещается меньше, то жидкость закипает быстрее.

Макароны можно сразу забрасывать в закипевшую в сковородке воду, ведь время приготовления гарнира сводится до нескольких минут. Главное, не забывать перемешивать макароны, чтобы избежать их слипания.

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