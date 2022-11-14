С чем постирать полотенца, чтобы они стали мягче и не воняли сыростью: простой лайфхак

Подручный продукт сделает полотенца шелковистыми и приятными на ощупь

Полотенца после стирки могут неприятно пахнуть и иметь запах сырости, от которого сложно избавиться. Но необязательно тратиться на дорогостоящие средства для стирки, ведь кондиционер для белья могут заменить натуральные альтернативы.

Плесень и другие бактерии быстро размножаются на мягких влажных поверхностях, что делает полотенца отличной питательной средой для них. Как пишет издание Express, избавиться от затхлого запаха полотенец поможет простой лайфхак. Все, что понадобится – обычный уксус.

Уксусная кислота — это то, что помогает нейтрализовать любые запахи на полотенцах, постельном белье и одежде, а это значит, что она может помочь избавиться от запахов дешево и легко. Так, всего лишь нужно добавить немного уксуса в отсек для моющих средств.

Также рекомендуется избегать кондиционеров для белья. При стирке с уксусом полотенца будут мягкими и пушистыми. А еще не забудьте убедиться, что полотенца полностью высохли, прежде чем убрать их, так как избыток влаги может вызвать появление запаха. И ни в коем случае не оставляйте мокрые полотенца надолго в барабане стиральной машины.

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