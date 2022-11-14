Окна будут сиять: каким неожиданным средством нужно натереть стекло

Отмыть окна помогут подручные ингредиенты

Мытье окон может забрать много времени и расстроить результатом: мутным стеклом и разводами. Однако один необычный лайфхак поможет отмыть окна до блеска. Какая-либо дорогая агрессивная химия вам не понадобится.

Как пишет издание Express, вместо моющего средства попробуйте использовать водку – этот неожиданный продукт чудесно справится с загрязненным стеклом и ваши окна в доме будут сиять чистотой и блеском. Кроме водки также понадобится газета.

Удивительно, но водка является универсальным, сильнодействующим средством для очистки. Спирт похож на уксус, когда речь идет об обезжиривании посуды и удалении пятен. Водку можно использовать в качестве моющего средства для освежения тканей, нейтрализации неприятных пятен и дезинфекции поверхностей. Спирт, к слову, неплох для тех, кто чувствителен к химическим веществам и их запаху. В отличии от уксуса, который широко применяется в уборке, водка не оставляет такой резкий запах.

Так как же отмыть окна с помощью водки? Просто налейте чистую водку в бутылку с распылителем и нанесите на стекла. По желанию в раствор можно добавить эфирное масло, например, лавандовое. Потрите окна, используя водку и газету. После этого вы можете отполировать стекло тканью. Результат вас приятно порадует.

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