Удивительно простой способ сделать свечу своими руками: без воска и парафина

Свечи из того, что у вас уже есть

Что делать, если вырубили свет, а свечей дома нет? Элементарно — приготовить их своими руками. Кто-то задатся вопросом, а как же сделать домашние свечи, если под рукой не оказалось воска и парафина? Это совсем не беда!

Сделать мощную рабочую свечу можно и без этих ключевых компонентов, из самых простых. Все что потребуется, это каменная соль, растительное масло, емкость для свечи и материал для фитиля, пишет cpykami.

Как сделать свечу своими руками

В выбранную для создания свечи емкость насыпаем соль и масло в отношении 1:1, перемешиваем ингредиенты. Подготавливаем фитиль (можно сделать из зубочисток). Соединяем их друг с другом при помощи скотча или иным способом до нужной высоты фитиля. Затем плотно обматываем получившуюся из зубочисток палочку ватой. Верхний конец фитиля обмакиваем в масло, переворачиваем и вставляем нижним концом в "тело" свечи.

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