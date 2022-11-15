Можно спасти даже белую футболку: как отстирать желтые пятна от пота с одежды

Все нужные "ингредиенты" всегда есть на кухне или в ванной.

Пятна от пота часто довольно трудно удалить, особенно на светлой одежде, однако если знать несколько хитростей, то стирка пройдет намного быстрее и эффективнее. Стоит отметить, что благодаря этим старым домашним методам, можно спасти даже белую футболку.

Как отмечает prostoway: чем раньше вы примите меры по "спасению" вещей от пятен пота, тем больше шансов избавиться от них. О пяти самых бюджетных, и при этом работающих средствах и методах — читайте далее.

Как отстирать пятна от пота подручными средствами

Хозяйственное мыло — самый простой способ. Просто намыльте загрязненный участок, и аккуратно потрите место мягкой щеткой, а после промойте чистой водой.

— самый простой способ. Просто намыльте загрязненный участок, и аккуратно потрите место мягкой щеткой, а после промойте чистой водой. Пищевая сода — идеальный помощник для устранения любых пятен, особенно на белых вещах. 2 столовых ложки соды смешайте с 2-мя ложками воды, чтобы получилась кашица. Распределите смесь на пятно и вотрите щеткой. Оставьте на полтора-два часа, а после постирайте одежду обычным способом.

Перекись водорода — походит для шелковых тканей. Смешайте 10 мл перекиси и 100 мл воды. После пятно смочите в мыльном растворе, а затем нанесите раствор с перекисью. Прополощите вещь, и обработайте еще подкисленной водой (1 чайная ложка лимонной кислоты на стакан воды).

— походит для шелковых тканей. Смешайте 10 мл перекиси и 100 мл воды. После пятно смочите в мыльном растворе, а затем нанесите раствор с перекисью. Прополощите вещь, и обработайте еще подкисленной водой (1 чайная ложка лимонной кислоты на стакан воды). Соль — отличный помощник для чистки одежды из шелка, льна и хлопка. Растворите столовую ложку соли в стакане теплой воды, и намочите в ней грязные места на одежде. Подождите 2 часа, и после постирайте как обычно.

— отличный помощник для чистки одежды из шелка, льна и хлопка. Растворите столовую ложку соли в стакане теплой воды, и намочите в ней грязные места на одежде. Подождите 2 часа, и после постирайте как обычно. Соль и нашатырь — нашатырный спирт только усиливает соль. Процесс такой же, как и с одной солью, однако к солевому раствору добавьте чайную ложку нашатыря. В таком растворе замочите вещи всего на 30 минут.

Как сообщал ранее "Телеграф", также многие опытные хозяйки используют уксус при стирке. Оказывается, этот продукт не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечивает приятный запах постиранным вещам.