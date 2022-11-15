Что положить на подоконник, чтобы предотвратить конденсат: необычный лайфхак

Один подручный ингредиент "поглотит" ненужную воду, благодаря чему окна будут сухими

Конденсат на окнах очень нежелателен, ведь может привести к плесени в доме. Поглощают лишнюю влагу некоторые комнатные растения, но можно бороться с конденсатом точечно. Для этого вам не нужно тратиться на дорогостоящие осушители воздуха.

Как пишет издание Express, основная причина образования конденсата — отсутствие вентиляции. Улучшение вентиляции выравнивает влажность в собственности, однако замена плохо установленных окон, дверей и вентиляционных отверстий может быть дорогостоящей. Поэтому на помощь придет лайфхак с подручным средством.

Звучит странно, но избавиться от конденсата на окнах можно с помощью наполнителя для кошачьего лотка. Просто поместите его в носок, плотно завяжите и разместите на подоконнике. Это достаточно дешевый способ решить проблему с конденсацией, который весьма эффективен. К слову, можно использовать старые носки.

Кошачий наполнитель впитает конденсат и уже на следующее утро вы увидите, что окно сухое. Добавим, что самодельный "осушитель" на подоконнике нужно менять каждую неделю или чаще, если носок очень влажный.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном лайфхаке по устранению конденсата на окнах и плесени. Для него понадобится подручный продукт, который уже стоит в вашем кухонном шкафу.