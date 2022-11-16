Как вывести желтые пятна с сиденья унитаза: эффективные средства для отбеливания

Унитаз будет сверкать белизной, как новый.

Увы, но со временем вся белая сантехника постепенно желтеет, особенно если за ней не ухаживать, и в особенности быстро меняет свой цвет — сидение для унитаза. Чтобы не покупать дорогую и агрессивную "химию", опытных хозяек выручают народные методы, например, обычная соль или шипучий аспирин. Однако и на этом способы не заканчиваются.

Если с загрязнениями не справилось ваше "стандартное" средство для унитаза, не спешите расстраиваться и покупать новое сидение или более агрессивное средство, пишет Ukr.Media. Попробуйте использовать один из этих народных методов.

Как вывести желтые пятна из сиденья унитаза

Сода + уксус — нанесите на пятна столовый уксус и оставьте примерно на пол часа. Для удобства можно налить уксус в пульверизатор и распылить. Через полчаса щедро посыпьте грязные места содой, а затем снова добавьте уксус и оставьте еще на 10 минут. Почистите все щеткой и смойте водой.

"Кока Кола" — наверняка многие слышали про этот метод, то мало кто знает, как он работает. Сидение нужно снять и замочить в тазу в следующем растворе: 2 л колы смешанных с 2 пачками лимонной кислоты. Это все нужно оставить на ночь, а после вымыть водой.

Белизна — средство, которое отлично справляется с желтизной и любыми другими загрязнениями. Залейте средством грязные места и оставьте на полчаса, а затем хорошо промойте водой.

Не забывайте, что работать со всеми этими средствами нужно в перчатках, чтобы не повредить себе кожу на руках. Также избегайте попадания средства в глаза и на слизистую. Помимо всего этого, желательно проводить такую уборку, когда дома нет детей и животных, и как плюс есть возможность проветрить помещение.

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