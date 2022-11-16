Шесть самых дорогих бытовых приборов: как уменьшить счета за электроэнергию

Некоторая техника в доме "пожирает" энергию и добавляет нули в платежки

На фоне аварийных отключений света в Украине из-за вражеской массированной атаки многие задумываются о том, как можно экономнее расходовать электроэнергию. Желая сократить расходы, вы можете задуматься над вопросами, какие бытовые приборы являются наиболее энергоэффективными, а какие увеличивают платежки.

Как пишет издание Express, есть шесть приборов в доме, которые увеличивают ваши счета за электроэнергию. Небольшие лайфхаки при их использовании помогут технике работать энергоэффективно и сохранят ваши средства.

Какие бытовые приборы больше всего потребляют электроэнергию

Техника, которая буквально "пожирает" и ваши деньги, и энергию:

Посудомоечная машина – один из самых дорогих приборов в доме, который может работать по несколько часов каждый день. Чтобы сэкономить, полностью загружайте посудомойку. Стиральная машинка. Рекомендуется устанавливаться энергоэффективные варианты стиральных машин в жилище. Как и в случае с посудомойкой, включайте прибор лишь тогда, когда барабан максимально загружен. Холодильник и морозильник. Здесь мало что можно придумать, так как электроприборы должны оставаться включенными. Поэтому если планируете покупку холодильника, останавливайте на энергоэффективных моделях. Духовка. Не храните противни внутри духовки во время приготовления пищи, так как они блокируют поток воздуха. Помните, что регулярная очистка духовки помогает поддерживать более эффективное распределение тепла. Телевизор, ноутбук, игровая консоль. Есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы сократить расходы при просмотре телевизора, например, немного уменьшить яркость, установить таймер сна и отключить его из розетки, когда не используете. Освещение. Когда целый день в доме включены несколько лампочек, то это может влететь в копейку. Очевидное, но важное правило: выключайте свет в комнате, когда он вам не нужен. Также можете инвестировать в светодиодное освещение, которое часто ярче и энергоэффективнее. Замена лампы накаливания на светодиодную может сэкономить деньги.

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