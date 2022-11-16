Шесть самых дорогих бытовых приборов: как уменьшить счета за электроэнергию
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Некоторая техника в доме "пожирает" энергию и добавляет нули в платежки
На фоне аварийных отключений света в Украине из-за вражеской массированной атаки многие задумываются о том, как можно экономнее расходовать электроэнергию. Желая сократить расходы, вы можете задуматься над вопросами, какие бытовые приборы являются наиболее энергоэффективными, а какие увеличивают платежки.
Как пишет издание Express, есть шесть приборов в доме, которые увеличивают ваши счета за электроэнергию. Небольшие лайфхаки при их использовании помогут технике работать энергоэффективно и сохранят ваши средства.
Какие бытовые приборы больше всего потребляют электроэнергию
Техника, которая буквально "пожирает" и ваши деньги, и энергию:
- Посудомоечная машина – один из самых дорогих приборов в доме, который может работать по несколько часов каждый день. Чтобы сэкономить, полностью загружайте посудомойку.
- Стиральная машинка. Рекомендуется устанавливаться энергоэффективные варианты стиральных машин в жилище. Как и в случае с посудомойкой, включайте прибор лишь тогда, когда барабан максимально загружен.
- Холодильник и морозильник. Здесь мало что можно придумать, так как электроприборы должны оставаться включенными. Поэтому если планируете покупку холодильника, останавливайте на энергоэффективных моделях.
- Духовка. Не храните противни внутри духовки во время приготовления пищи, так как они блокируют поток воздуха. Помните, что регулярная очистка духовки помогает поддерживать более эффективное распределение тепла.
- Телевизор, ноутбук, игровая консоль. Есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы сократить расходы при просмотре телевизора, например, немного уменьшить яркость, установить таймер сна и отключить его из розетки, когда не используете.
- Освещение. Когда целый день в доме включены несколько лампочек, то это может влететь в копейку. Очевидное, но важное правило: выключайте свет в комнате, когда он вам не нужен. Также можете инвестировать в светодиодное освещение, которое часто ярче и энергоэффективнее. Замена лампы накаливания на светодиодную может сэкономить деньги.
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