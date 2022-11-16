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Одеяло за считанные минуты окажется в пододеяльнике: этот лайфхак – настоящая находка (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Заправить постель можно проще, чем вы думаете Новость обновлена 16 ноября 2022, 18:50
Заправить постель можно проще, чем вы думаете. Фото pixabay.com

С пододеяльником иногда приходится непросто

Мало кто любит заправлять постель, особенно когда дело доходит до пододеяльника. Но есть один способ, который очень упростит эту задачу. Этот метод позволит заправить одеяло в пододеяльник за считанные секунды.

Лайфхаком по одеванию пододеяльника на одеяло поделилось издание Mirror. Если вам надоело мучиться с одеялом и пододеяльником, когда вы меняете постель, то этот трюк может быть идеальным для вас — на первый взгляд он кажется сложным, но на самом деле все очень просто.

Так, пользовательница brookelmason в TikTok поделилась ошеломительным лайфхаком, ролик покорил соцсеть и стал вирусным. На видео женщина ловко и быстро заправляет одеяло в пододеяльник.

Как быстро заправить одеяло в пододеяльник

Что нужно делать:

  1. Пододеяльник положите на кровать наизнанку, пуговицами к простыням.
  2. Положите поверх него одеяло и свяжите углы. И если у вашего одеяла нет завязок, ничего страшного. Трюк все равно должен сработать.
  3. Сверните одеяло в рулон как можно плотнее сверху вниз.
  4. Найдите отверстие в нижней части одеяла, где вы обычно застегиваете пуговицы, и оберните внешнюю сторону пододеяльника вокруг рулона, по сути, вывернув его наизнанку.
  5. Вы увидите, что одеяло начнет разворачиваться.
  6. Встряхните одеяло. Можете заправить его так, как на видео (обычно так делают в отелях).

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#Постель #Одеяло #Лайфхак