Одеяло за считанные минуты окажется в пододеяльнике: этот лайфхак – настоящая находка (видео)

С пододеяльником иногда приходится непросто

Мало кто любит заправлять постель, особенно когда дело доходит до пододеяльника. Но есть один способ, который очень упростит эту задачу. Этот метод позволит заправить одеяло в пододеяльник за считанные секунды.

Лайфхаком по одеванию пододеяльника на одеяло поделилось издание Mirror. Если вам надоело мучиться с одеялом и пододеяльником, когда вы меняете постель, то этот трюк может быть идеальным для вас — на первый взгляд он кажется сложным, но на самом деле все очень просто.

Так, пользовательница brookelmason в TikTok поделилась ошеломительным лайфхаком, ролик покорил соцсеть и стал вирусным. На видео женщина ловко и быстро заправляет одеяло в пододеяльник.

Как быстро заправить одеяло в пододеяльник

Что нужно делать:

Пододеяльник положите на кровать наизнанку, пуговицами к простыням. Положите поверх него одеяло и свяжите углы. И если у вашего одеяла нет завязок, ничего страшного. Трюк все равно должен сработать. Сверните одеяло в рулон как можно плотнее сверху вниз. Найдите отверстие в нижней части одеяла, где вы обычно застегиваете пуговицы, и оберните внешнюю сторону пододеяльника вокруг рулона, по сути, вывернув его наизнанку. Вы увидите, что одеяло начнет разворачиваться. Встряхните одеяло. Можете заправить его так, как на видео (обычно так делают в отелях).

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