Что будет, если оставить постиранные вещи в машинке: опасность раскрыта

На первый взгляд, это кажется безобидным пустяком

Довольно часто хозяйки не могут или забывают вынуть постиранное белье из машинки после окончания процесса стирки, таким образом, оставляя вещи в агрегате на несколько часов или даже на всю ночь. Как отмечают эксперты, такая оплошность может привести к негативным последствиям.

В большинстве инструкций к стиральным машинам написано, что оставлять на долгое время мокрые вещи в барабане нельзя. И на это есть несколько очень веских причин, пишет Ukr.Media.

Почему нельзя оставлять мокрые вещи в стиральной машине

Всего через несколько часов влажные вещи начинают "сквашиваться", из-за чего появляется неприятный запах. Он остается не только на одежде, но и внутри барабана. Избавиться от него бывает нелегко. Вы можете испортить одежду. При такой влажности на вещах могут появиться светлые разводы, большие пятна. На забытых в барабане влажных вещах размножаются бактерии, портящие ткань.

Отметим, что в стиральной машине со временем может появиться не только неприятный запах, но и накопившаяся грязь. Машинка будет сиять чистотой и белизной изнутри, если использовать всего один компонент.