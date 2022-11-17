Так вы апельсин еще не чистили: гениальный трюк поражает своей простотой (видео)

При чистке апельсинов воспользуйтесь одним необычным лайфхаком

Многие овощи и фрукты мы может достаточно трудоемко чистить и измельчать. Но некоторые трюки облегчат эту задачу. К примеру, шеф-повара умеют ловко нарезать на ровные кубики лук с помощью одного лайфхака. Не менее легко вы сумеете "расправиться" с апельсином.

Вам не придется долго и трудно избавляться от кожуры цитруса. Достать вкусную мякоть, пишет издание Mirror, поможет один необычный лайфхак. Он кажется таким простым на первым взгляд, и самое главное – стопроцентно работает.

Существует альтернативный способ очистки апельсина, при котором не нужно ковырять кожуру, а ваши пальцы не станут липкими. Гениальным трюком по чистке апельсина поделился один TikToker под ником Kevglbach. Он вдохновился роликом, где мужчина умело очищает апельсин. Юноша решил повторить лайфхак и был ошеломлен результатом – фрукт за считанные секунды распался на ровные кусочки.

Как же быстро почистить апельсин? Лайфхак весьма примитивен:

Разрежьте апельсин пополам с помощью ножа. Возьмите одну из половинок и словно выверните наизнанку. Фрукт мгновенно разделяется на сегменты, которые легко отделяются от кожуры и готовы к употреблению.

Согласитесь, что этот метод намного проще, чем пытаться очистить цитрус целиком перед тем, как съесть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ловко измельчают чеснок французские повара, метод точно придется вам по вкусу. А еще мы писали, что очень просто можно очистить перец от семян с помощью необычного лайфхака.