Что нужно положить в мусорное ведро на кухне, чтобы убрать неприятный запах: простой лайфхак

Можно обойтись без использования дорогостоящих освежителей или аромадиффузоров

Бытовые запахи могут доставлять дискомфорт. Справиться с вонью из холодильника поможет один незамысловатый лайфхак, как и с бедой многих кухонь — вонючим мусорным баком. Есть простой и экономичный способ решить эту проблему.

О лайфхаке, который избавит вас от неприятного запаха мусорного ведра на кухне, пишет издание Mirror. Важно, что вам не придется покупать агрессивные химические освежители или аромадиффузоры, так как есть натуральный продукт, который вам нужен.

Вонючие мусорные баки — серьезная проблема, особенно в небольших помещениях. Каждый раз, когда вы поднимаете крышку, чтобы что-то выбросить, этот неприятный запах проникает наружу и может распространяться едва ли не по всему дому. Если вы не опорожняете урну каждый день, но не желаете ощущать запах гниль у себя в жилище, присмотритесь к этому лайфхаку.

Все, что нужно сделать, нанести слой эфирного масла в верхнюю часть мусорного бака. Его хватит надолго! Вы также можете добавить несколько капель эфирных масел на вату (или же ватный диск) и положить на дно мусорного контейнера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что справиться с неприятным запахом в ванной комнате и туалете также можно без дорогостоящих освежителей. Идеально подойдут четыре натуральных ингредиента, и это не только эфирные масла.