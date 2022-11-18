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Как удалить ржавчину с металлических предметов: понадобятся простые и дешевые подручные средства

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Ножи снова будут сиять чистотой Новость обновлена 18 ноября 2022, 08:35
Ножи снова будут сиять чистотой. Фото pikabu

Лайфхаки, которые подойдут для чистки и садовых инструментов, и кухонных ножей

Со временем на металлических инструментах может появляться ржавчина, которая, во-первых, портит внешний вид предмета, а, во-вторых, мешает ему делать свою работу. К примеру, ножи и ножницы затупляются, а когда ими режешь — остается рыжий след. Также часто от ржавчины страдает и сантехника, особенно унитаз. Однако сегодня мы расскажем как бороться со ржавыми следами именно на металлических поверхностях.

Конечно, избавится от ржавчины можно с помощью специальных средств, продающихся в хозмагазинах, пишет Ukr.Media. Однако зачем тратить деньги на различную химию, если можно обойтись теми "материалами", которые есть на каждой кухне.

Как избавиться от ржавчины на металле подручными средствами

  • Белый уксус. Поместите металлические предметы в емкость с белым уксусом на несколько минут, а затем соскоблите ржавчину. Сильно поржавевшие инструменты можно оставить в уксусе на ночь, а затем убрать ржавчину губкой для мытья посуды или проволочной мочалкой.
  • Пищевая сода. Хороший помощник в борьбе со светлой ржавчиной. Смешайте воду с содой, чтобы получилась густая паста, и нанесите ее на ржавые участки. Оставьте средство на час. После губкой для мытья посуды или мочалкой из проволоки удалите ржавчину. При необходимости процедуру можно повторить.
  • Лимон и соль. Посыпьте ржавые участки солью, затем выжмите на них свежий лимонный сок, и оставьте все примерно на два часа. После удалите ржавчину с помощью кожуры лимона, губкой для посуды или скребком.
  • Лимонная кислота. Насыпьте три-четыре столовых ложки лимонной кислоты в небольшую миску с горячей водой, и после окуните в нее ржавые предметы. Все это оставьте на ночь. Затем удалите ржавчину, как и в предыдущих способах.

Ранее "Телеграф" рассказал, какие способы очистки помогут отбелить ванную от желтизны и ржавчины. Чистящую пасту придумали еще наши бабушки, и ее легко сделать в домашних условиях.

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#Лайфхак #Ржавчина