Как удалить ржавчину с металлических предметов: понадобятся простые и дешевые подручные средства

Лайфхаки, которые подойдут для чистки и садовых инструментов, и кухонных ножей

Со временем на металлических инструментах может появляться ржавчина, которая, во-первых, портит внешний вид предмета, а, во-вторых, мешает ему делать свою работу. К примеру, ножи и ножницы затупляются, а когда ими режешь — остается рыжий след. Также часто от ржавчины страдает и сантехника, особенно унитаз. Однако сегодня мы расскажем как бороться со ржавыми следами именно на металлических поверхностях.

Конечно, избавится от ржавчины можно с помощью специальных средств, продающихся в хозмагазинах, пишет Ukr.Media. Однако зачем тратить деньги на различную химию, если можно обойтись теми "материалами", которые есть на каждой кухне.

Как избавиться от ржавчины на металле подручными средствами

Белый уксус. Поместите металлические предметы в емкость с белым уксусом на несколько минут, а затем соскоблите ржавчину. Сильно поржавевшие инструменты можно оставить в уксусе на ночь, а затем убрать ржавчину губкой для мытья посуды или проволочной мочалкой.

Пищевая сода. Хороший помощник в борьбе со светлой ржавчиной. Смешайте воду с содой, чтобы получилась густая паста, и нанесите ее на ржавые участки. Оставьте средство на час. После губкой для мытья посуды или мочалкой из проволоки удалите ржавчину. При необходимости процедуру можно повторить.

Хороший помощник в борьбе со светлой ржавчиной. Смешайте воду с содой, чтобы получилась густая паста, и нанесите ее на ржавые участки. Оставьте средство на час. После губкой для мытья посуды или мочалкой из проволоки удалите ржавчину. При необходимости процедуру можно повторить. Лимон и соль. Посыпьте ржавые участки солью, затем выжмите на них свежий лимонный сок, и оставьте все примерно на два часа. После удалите ржавчину с помощью кожуры лимона, губкой для посуды или скребком.

Посыпьте ржавые участки солью, затем выжмите на них свежий лимонный сок, и оставьте все примерно на два часа. После удалите ржавчину с помощью кожуры лимона, губкой для посуды или скребком. Лимонная кислота. Насыпьте три-четыре столовых ложки лимонной кислоты в небольшую миску с горячей водой, и после окуните в нее ржавые предметы. Все это оставьте на ночь. Затем удалите ржавчину, как и в предыдущих способах.

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