Отмыть утюг от накипи можно одним простым средством: больше не нужно никакой "химии"

Забудьте про агрессивные химические средства — они вам больше не нужны

Утюг — это та техника, которая используется достаточно часто, а если во время глажки еще и используется функция отпаривания, то это значит, что рано или поздно в утюге появится накипь. Чтобы очистить бытовой прибор, можно использовать народные методы — таблетки парацетамола или же обычную минеральную воду с газом.

Да, простая минералка может помочь вам справиться с накипью, и предотвратит появление белых разводов на одежде, постельном белье и полотенцах, которые остаются после глажки из-за нее, пишет портал "Вкусно+". Как это сделать — читайте далее.

Как отмыть утюг от накипи

Поскольку промыть резервуар для воды в утюге обычной губкой очень непросто из-за маленького отверстия, попробуйте использовать шипучую минеральную воду с газом. Она является отличным средством, решающим эту проблему на раз.

Влейте немного минералки в емкость для воды в утюге, включите технику на самую высокую температуру и выпустите пар. Делать это рекомендуется несколько раз, пока вода не станет полностью прозрачной. От налета не останется и следа.

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