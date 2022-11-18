Не придется даже тереть: неожиданный лайфхак по чистке чашек от чайного налета

Следы чая и кофе на чашках поможет убрать одно нестандартное средство

Мытье посуда – рутинное занятие, которое иногда требует усилий. К примеру, чтобы отмыть от жира и нагара посуду пригодится один лайфхак с подручными средствами. А вот справится со следами чая и кофе на чашках и кружках поможет одно очень необычное, но весьма действенное средство.

Как пишет издание Mirror, один лайфхак избавляет от пятен на чайных чашках за считанные минуты, посуду даже не придется усердно тереть. Все, что вам нужно, это таблетки для чистки зубных протезов. Звучит странно, но этот метод отлично работает.

Если вы заядлый любитель чая или кофе, то, вероятно, знаете, насколько раздражающей может быть чистка чашек и кружек, из которых вы пьете. Со временем они становятся все более и более загрязненными, независимо от того, как часто вы их чистите. Это связано с тем, что чай и кофе содержат красящие вещества, они прилипают к поверхности чашек и кружек и могут сделать их грязными — даже после того, как моющее и вода убили все микробы.

Как же отмыть стойкие пятна от чая в кружках? Вот что следует делать: наполните кружку горячей водой и растворите в ней таблетку для зубного протеза. Это поможет удалить пятно и значительно облегчит мытье кружки. Можно использовать кипяток. Дайте посуде немного постоять с этим необычным средством, а затем промойте как обычно. Отметим, что это более экологичный способ, чем отбеливатель, и отлично справляется со своей задачей.

Ранее "Телеграф" писал, как очистить противень от жира и нагара. Это может быть не просто, поэтому воспользуйтесь одним эффективным трюком.