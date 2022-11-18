Как отмыть кафель до идеального блеска без "химии": это средство срабатывает безупречно

Изготовьте универсальный состав самостоятельно

Даже если в помещении качественное покрытие для стен, это не защищает его от грязи и разводов. Ранее мы писали, как избавиться от плесени в ванной, а теперь поговорим о методе, который помогает очистить плитку от загрязнений.

Так как бытовая химия не всегда справляется со своей задачей, приготовить универсальный чистящий состав можно самостоятельно, пишет belnovosti. Для его приготовления понадобиться вода, лимонная кислота и гель для посуды.

Как отмыть кафель до блеска

Вливаем в емкость с распылителем воду, добавляем по паре больших ложек лимонной кислоты и геля для посуды. Хорошенько взбалтываем емкость и наносим на плитку. Через 10 минут начинаем мыть отделочный материал. После проведения процедуры полностью убираем состав из кафеля и протираем его сухой тряпкой.

Напомним, что сантехника в ванной обладает таким негативным свойством, как накопления на своей поверхности белого налета. Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать налет на лейке для душа.