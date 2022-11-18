Как сохранить цвет одежде: бюджетный метод, и стирки будут больше не страшны

Это копеечное средство предотвратит потерю яркости цветной одежды

Мы уже писали о том, что делать, если после стирки полиняли вещи. Чтобы предотвратить эту проблему, следует заранее побеспокоиться об этом моменте.

Чтобы любимые предметы гардероба не стали блеклыми после многократных стирок, можно воспользоваться одним простым народным средством, который используют опытные хозяйки, пишет belnovosti. Понадобится всего тазик с прохладной водой и лимонная кислота.

Как сохранить яркость цветной одежды

Добавьте в тазик лимонку. На 1 литр воды понадобится 1,5 столовой ложки лимонной кислоты. Оставьте вещи в растворе на 10-30 минут, затем достаньте и прополощите в чистой воде или постирайте в машинке с добавлением небольшого количества жидкого моющего средства. Все очень просто!

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