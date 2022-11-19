Как сделать сантехнику блестящей как из магазина: лайфхак от горничных из отелей

Вам понадобится всего одно простое средство

Наверняка вы замечали, что в гостиницах все смесители всегда блестят так, как будто их никогда не касалась рука человека. А ведь это совсем не так, и в одном номере явно было много жильцов. Что же такого сверхъестественного делают горничные, чтобы добиться такого результата? Оказывается, вернуть былой блеск сантехнике достаточно просто.

Как отмечает портал "Вкусно+", горничные, работающие в отелях, уже давно нашли решение проблемы грязного смесителя. Теперь вам не придется оттирать сантехнику каждый день от грязи и едва заметного налета.

Как отмыть смеситель до блеска

Все, что вам понадобится, это тряпочка и хозяйственное мыло. Натрите этим моющим средством сухой смеситель с каждой стороны. Затем, не смывая мыло, пройдитесь сухой тряпкой по сантехнике. Вот и все! Теперь смесители будут блестеть, как будто их только что установили из магазина, и вам больше не придется переживать о разводах на них.

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