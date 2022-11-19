Как правильно стирать джинсовую одежду: два "правила", которые нужно обязательно соблюдать

Если вы думаете, что стирка — это просто закинуть вещи в барабан и включить стиральную машину, то вы глубоко ошибаетесь

Стирка — это обязательная процедура ухода за своим гардеробом. Однако если стирать слишком часто, а еще и неправильно, то вы можете лишиться своих любимых вещей. Чтобы подобного не случалось, мы ранее рассказывали, как сохранить цвет одежде во время стирки и что делать, если вещи все же полиняли. А сегодня мы хотим поделиться несколькими "правилами", соблюдая которые вы сможете сохранить свои джинсовые вещи в целости и сохранности.

Стирка джинсовых изделий не такая простая, как думают многие хозяйки. И перед тем как закинуть вещи в стиральную машинку нужно провести две простейшие процедуры, которые сохранят "жизнь" вашим джинсам, пише prostoway. Если это не сделать, то ткань долго не прослужит.

Как правильно стирать джинсы

Первое — обязательно застегните все молнии, ведь открытая застежка с многочисленными зубчиками может повредить другие вещи во время стирки.

Второе — джинсовые штаны нужно вывернуть наизнанку, чтобы защитить наружную сторону ткани. В результате внешний вид вещи останется прежним, и никаких повреждений и потери цвета можно будет избежать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть темным вещам насыщенный цвет. А также, как отстирать пятна кофе на одежде — 3 простых способа избавиться от загрязнения.