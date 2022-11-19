Как отмыть носик заварочного чайника от налета: так делают опытные хозяйки

Сложного здесь ничего нет, и вы в этом убедитесь

Нет ничего проще, чем очистить чайник от ненавистной накипи и налета благодаря подручным средствам. Сделать это можно любым моющим средством для посуды, однако сложность заключается тогда, когда трудно добраться до налета в носике заварника.

Удалить налет получится с помощью пищевой соды и ватной палочки, пишет Ukr.Media. Здесь все просто.

Как легко и быстро почистить носик заварочного чайника

Слегка смачиваем ватный наконечник палочки и опускаем его в пищевую соду. Далее этой палочкой протираем внутреннюю поверхность носика у чайника. Вы полностью избавитесь от чайного налета, а возможно даже от плесени. Затем промываем все под проточной водой. Как видите все очень просто.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем опытные хозяйки добавляют в средство для мытья посуды соду.