Всего один популярный продукт вернет грязной металлической раковине былой блеск: забудьте про соду

Ваша раковина будет блестеть так, словно вы только что ее купили

Прежде чем чистить раковину на кухне различно "химией" или использовать методы с солью, лимонным соком или пищевой содой, о чем мы писали ранее, стоит ознакомиться еще с одним лайфхаком, который поможет справиться с проблемой в разы проще.

Как отмечает портал "Вкусно+", еще оно средство, которое поможет обладателям металлических раковин привести их кухонную мебель в порядок, также можно найти на кухне. И это обычная мука.

Как удалить грязь в раковине с помощью муки

Метод максимально простой, и не требует особых усилий. Как минимум тереть ничего не нужно. Сперва вымойте раковину губкой, смоченной в мыльном растворе, а после тщательно высушите раковину. Затем на нее нанесите небольшое количество муки, и легонько вотрите ее в металлическую поверхность.

В таком виде оставьте раковину на несколько минут. А после с помощью сухой тряпки избавьтесь от остатков муки.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от засорений в раковине. Для прочистки труб вместо дорогостоящей "химии" можно использовать одно простое средство.