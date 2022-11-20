Всего один популярный продукт вернет грязной металлической раковине былой блеск: забудьте про соду
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ваша раковина будет блестеть так, словно вы только что ее купили
Прежде чем чистить раковину на кухне различно "химией" или использовать методы с солью, лимонным соком или пищевой содой, о чем мы писали ранее, стоит ознакомиться еще с одним лайфхаком, который поможет справиться с проблемой в разы проще.
Как отмечает портал "Вкусно+", еще оно средство, которое поможет обладателям металлических раковин привести их кухонную мебель в порядок, также можно найти на кухне. И это обычная мука.
Как удалить грязь в раковине с помощью муки
Метод максимально простой, и не требует особых усилий. Как минимум тереть ничего не нужно. Сперва вымойте раковину губкой, смоченной в мыльном растворе, а после тщательно высушите раковину. Затем на нее нанесите небольшое количество муки, и легонько вотрите ее в металлическую поверхность.
В таком виде оставьте раковину на несколько минут. А после с помощью сухой тряпки избавьтесь от остатков муки.
Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от засорений в раковине. Для прочистки труб вместо дорогостоящей "химии" можно использовать одно простое средство.