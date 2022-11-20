Что положить в шкатулку с серебряными украшениями, чтобы они не потемнели: всего один предмет

Серебро больше не почернеет и будет сверкать, как и прежде

Новые серебряные изделия радуют своих хозяев ярким блеском. Но со временем украшения начинают темнеть, утрачивая свой первоначальный шарм.

Как предотвратить почернение серебра пишет Ukr.Media. Ваши украшения спасет неожиданное средство, а именно обычный пакетик с силикагелем. Упаковку с прозрачными шариками можно приобрести в специализированных магазинах или найти в коробке с приобретенной недавно обувью.

Как сохранить первозданный блеск украшений из серебра

Просто положите пакетик с силикагелем в шкатулку с серебряными изделиями. Это средство способно впитывать в себя лишнюю влагу, предотвращая появление влажного воздуха в емкости. Благодаря силикагелю украшения будут темнеть ощутимо медленнее, сохранят яркость и светлый цвет.

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