Как очистить подушки, не стирая: нужны всего два очень доступных продукта

Есть простой способ "освежить" подушки

Грязные подушки и наволочки могут привести к многочисленным проблемам, таким как неприятный запах и плохая гигиена сна. Рекомендуется стирать подушки каждые полгода, дабы они не становились домом для многочисленных бактерий.

Между стирками, пишет издание Express, стоит прибегнуть к одному необычному лайфхаку. Он освежит подушки, хотя вам даже не нужно класть их в барабан стиральной машины. Все, что понадобится, пищевая сода и обычный уксус.

Так, чтобы сохранить подушки свежими в промежутках между стирками, используйте уксус или пищевую соду — два очень доступных продукта. Кислотность уксуса действует как превосходное средство от пылевых клещей. Смешайте его немного с водой и несколькими каплями эфирного масла по вашему выбору, и ваша подушка будет пахнуть свежестью. Что нужно делать: уксус или раствор следует распылять, а не выливать на всю подушку.

Поможет в очистке подушки и сода. Хитрость лайфхака заключается в том, чтобы посыпать подушку содой и оставить на несколько часов. Она обладает невероятной абсорбирующей способностью и впитывает остатки пота и связанные с ними запахи. Через несколько часов пропылесосьте подушку.

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