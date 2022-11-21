Комков и разводов больше не будет: как правильно постирать пуховик в машинке

Избавить пуховик от пятен и засаленных участков бывает не так просто

Такая теплая верхняя одежда, как пуховик, остается в списках модных трендов этой зимы. Но какой бы стильной не была эта куртка, со временем, как и любая одежда, она пачкается. Стирка пуховика требует определенных знаний.

Большинство при стирке пуховиков сталкиваются сразу с несколькими проблемами — наполнитель сбивается в комки, а на куртке остаются белые разводы от стирального порошка. Чтобы подобные неприятности не приключались в дальнейшем, стирать пуховик в машинке придется по нескольким правилам, пишет belnovosti.

Как правильно стирать пуховик в машинке:

Застегиваем пуховик и забрасываем в барабан машинки, выбрав режим "Пуховик" или "Деликатная стирка". Выберите функцию "Дополнительное полоскание", чтобы избежать разводов. Лучше использовать жидкое средство для стирки. Также не помешает использование специальных мячиков, которые не дают наполнителю скомковаться. Дождитесь, пока пуховик полностью высохнет, а затем разбейте комки скалкой или простой вешалкой, разложив изделие на кровати или диване.

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