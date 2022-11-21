Комков и разводов больше не будет: как правильно постирать пуховик в машинке
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Избавить пуховик от пятен и засаленных участков бывает не так просто
Такая теплая верхняя одежда, как пуховик, остается в списках модных трендов этой зимы. Но какой бы стильной не была эта куртка, со временем, как и любая одежда, она пачкается. Стирка пуховика требует определенных знаний.
Большинство при стирке пуховиков сталкиваются сразу с несколькими проблемами — наполнитель сбивается в комки, а на куртке остаются белые разводы от стирального порошка. Чтобы подобные неприятности не приключались в дальнейшем, стирать пуховик в машинке придется по нескольким правилам, пишет belnovosti.
Как правильно стирать пуховик в машинке:
- Застегиваем пуховик и забрасываем в барабан машинки, выбрав режим "Пуховик" или "Деликатная стирка".
- Выберите функцию "Дополнительное полоскание", чтобы избежать разводов. Лучше использовать жидкое средство для стирки.
- Также не помешает использование специальных мячиков, которые не дают наполнителю скомковаться.
- Дождитесь, пока пуховик полностью высохнет, а затем разбейте комки скалкой или простой вешалкой, разложив изделие на кровати или диване.
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